Il tifoso fiorentino Masini: "Al passo del Napoli anche senza campioni grazie ad Italiano"

Il noto cantante fiorentino Marco Masini, grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione del sabato "Firenze in campo" per parlare dell'attualità viola:

"Quest'anno è stato l'anno sbagliato per me come tifoso doc perché sono in tour da tanto tempo e questa sera chiuderemo l'anno con Panariello a Livorno ma nei prossimi mesi potrò seguire la squadra. E' un anno sorprendente perché la classifica ci fa capire che questo allenatore sta facendo di necessità virtù perché non avendo grandi campioni sta al passo con Milan, Napoli... Insomma sta facendo un grandissimo lavoro. E' un aspetto importante per sognare una classifica importante e arrivare a traguardi importanti appunto".

Il tecnico fa miracoli?

"Si vede che è una squadra che fatica a fare la giocata divertente, può essere Bonaventura a fare cose più raffinate ma a Firenze siamo abituati a Baggio e grandi campioni perciò se ci fossero giocatori più efficaci sull'esterno anche le punte avrebbero una sorta di forza in più visto che ora giocano di sponda. Questo tipo di lavoro lo ha fatto un po' Sottil"

Serve il mercato?

"A gennaio è difficile fare mercato, a meno che non ci sia l'occasione con le scadenze di contratto. Però un Insigne che accettasse di venire riducendosi lo stpendio, Zaccagli già mi sembra più difficile. Con Insigne a sinistra anche gli attaccanti sarebbero facilitati, per ora i goleador sono i difensori".