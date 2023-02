Il turnover riguarderà anche Osimhen? Spalletti in conferenza dà un indizio inequivocabile

Un po' di turnover contro l'Empoli sarà fatto, ma in maniera moderata. E probabilmente non riguarderà Osimhen, così come Di Lorenzo e Lobotka.

Un po' di turnover contro l'Empoli sarà fatto, ma in maniera moderata. E probabilmente non riguarderà Osimhen, così come Di Lorenzo e Lobotka. L'indizio arriva dalla conferenza stampa di Luciano Spalletti: "Sui sostituti poi, se ragioniamo su Di Lorenzo che si propone sempre così, perchè devi cercare un sostituto? Oppure Osimhen che all'80' lo vedi così e poi ti strappa ancora, lui è disponibile a quel sentimento per l'aiuto ai compagni. Gli altri non sono uguali, sono differenti: poi c'è chi ha bisogno di recuperare, non ha un motore potentissimo e dopo alcuni km devono fare una pausa. Quando hai due forti invece è meglio se funzionano tutti perché il titolare poi alla lunga può abbassare, a meno che non sia Di Lorenzo, Osimhen, Lobotka... sono valutazioni per gli altri da fare per evitare rischi".