Il virologo Tarro sul vaccino: "Porterà all'immunità di gregge"

Il virologo Giulio Tarro ha parlato a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, del vaccino anti-Covid: "Dovrebbe essere la fine dell’epidemia, perché se tutti si vaccinano c’è l’immunità di gregge. Essendo un nuovo vaccino le modalità sono del tutto nuove, è stato pagato prima di essere approfondito dai canonici 18 mesi delle esperienze cliniche. Da quello che si dice è sconsigliabile per soggetti allergici, con malattie autoimmuni e in casi di gravidanza.

Effetti collaterali? Ci sono possono essere piccoli effetti collaterali, come cefalee sopportabili. Fino a quando non ci sarà il richiamo, dopo due settimane ci si può ammalare di Covid. Bisognerà capire poi se dovrà essere ripetuto ogni anno. Ci sono due tipi di vaccini, uno è prodotto secondo la vecchia modalità mentre quello a base di RNA messaggero è del tutto nuovo e potrebbe essere non consigliabile in età fertile.

Obbligo della vaccinazione? Non ci dovrebbe essere nessuno obbligo, bisogna lasciare la libertà di scelta. Certo sarebbe consigliabile farlo sugli anziani e nelle persone a rischio, mentre i giovani potrebbero continuare a combattere il virus farmacologicamente.

Quando il ritorno alla normalità? E’ una bella domanda. E’ diventato purtroppo un aspetto politico, non dipende dal virus che è stato pompato mediaticamente".