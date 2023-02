"Immagina che succede con lo Scudetto qui", Gollini racconta il pensiero dello spogliatoio

E' questa una delle domande poste oggi a Pierluigi Gollini alla prima intervista a Napoli e quest'ultimo ha risposto così a Radio Kiss Kiss Napoli

"Ti hanno raccontato della cultura napoletana? Tipo Raspadori fu impressionato dal Capodanno". E' questa una delle domande poste oggi a Pierluigi Gollini alla prima intervista da portiere del Napoli e quest'ultimo ha risposto così a Radio Kiss Kiss Napoli: "Parlano tutti della potenziale futura festa Scudetto. Dicono tutti: 'Immagini se succede qui cosa succede?'. Io sono italiano, conosco la cultura napoletana. Poi è normale che finché non lo vivi non puoi saperlo appieno. Ma so che qui il Capodanno è unico".