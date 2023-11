Impallomeni a sorpresa: “Juan Jesus meglio di Natan se sta bene fisicamente”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.



TuttoNapoli.net

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Che Napoli vede?

"Natan mi sembra il fratello di Juan Jesus, se sta bene fisicamente è meglio il secondo. Dalla metà campo in su è però fortissimo e vive di spunti lì davanti. Anche in una partita storta, il Napoli crea perché è forte e ha i giocatori. Può lottare per il titolo? Chissà, se escono alchimie ed equilibri nuovi. Adesso è un momento nì ed è a 7 punti dall'Inter. Per me il Napoli può stare davanti alla Juve, che sta facendo di più delle sue possibilità".