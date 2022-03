Impallomeni: "Berardi sarebbe perfetto per il Napoli, è il Totti del Sassuolo ormai"

Durante Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato così le notizie del giorno

TuttoNapoli.net

Durante Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato così le notizie del giorno.

Berardi accostato alla Juventus. Perché non viene preso in considerazione da una big?

"Per me ha raggiunto la maturità piena, la continuità. Calcia punizioni, rigori, fa assist, gol, è anche più intenso, e anche a livello europeo ha fatto vedere cose importanti. Credo che sia appetibile. Dipenderà cosa vorrà fare Carnevali, è un po' il Totti del Sassuolo, ma credo che sia pronto per una nuova chance. Dipende dalla Juventus cosa vuole fare. Lui è il più pronto tra i nomi che sono usciti. Per il Napoli di Spalletti sarebbe perfetto, ma anche per il Milan. Meno per l'Inter".