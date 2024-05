Impallomeni: "Conte al Napoli? Mossa di ADL intelligente"

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.





Conte vicino al Napoli:

"Si parla di sei milioni più tre di bonus legati allo Scudetto. E mi pare che ci sia una clausola al contrario per rompere con Conte in caso di mancati obiettivi la prima stagione".

Questo Napoli deve essere rivoluzionato o puntellato?

"La mossa del presidente è intelligente. Conte impedisce l'esodo dei giocatori più rappresentativi, se i calciatori sanno che arriva uno come lui restano. L'altro punto è che il sacrificio eccellente è Osimhen per una cifra superiore ai 100 mln. E poi ADL ha sempre detto che il Napoli ha le risorse economiche per essere ancora protagonista, anche senza Europa. Conte ti mette a posto poi la cultura del lavoro che è venuta meno con l'addio di Conte. Arriva uno che vuole vincere e rilanciare il Napoli. Se dovesse accettare, vuol dire che in questa squadra vede qualcosa di molto positivo. Quindi io non rivoluzionerei".

Bologna, c'è la tentazione Sarri. E' la scelta giusta?

"Vedo bene Sarri, perché il Bologna ora sarà in Champions e Sarri ha l'esperienza giusta per gestire l'ambiente e continuare quello stile di gioco intrapreso da Motta. La separazione da Motta così non sarebbe troppo dolorosa. Lo avrei visto meglio a Firenze, ma vedo bene Sarri a Bologna".