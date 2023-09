Impallomeni esalta Spalletti: "Ha scelto blocchi giocatori di chi gioca bene, come il Napoli"

A parlare di Nazionale e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore

A parlare di Nazionale e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Che ne pensa dell'Italia?

"Zaniolo bene, ha dato ritmo con i cambi, grande Frattesi, ottima prova di Raspadori. Barella sempre il solito, devo dire davvero un'ottima partita".

A chi dedica il pensiero iniziale?

"A Spalletti. Mi è piaciuto come l'ha preparata e giocata. Non ha difeso Donnarumma per i fischi, ma ha detto che non siamo bambini viziati e che serve reagire con personalità, stando zitti".

Cosa le è piaciuto di più della partita?

"Dobbiamo concedere a questa squadra di sbagliare ma non di sbagliare approccio. Questo l'Italia ce lo deve sempre avere. Io aspetto l'Italia a Wembley a novembre. Se farà una partita come quella di ieri allora posso dire che siamo cresciuti. Lì ci sarà la misura per capire se questa squadra può impressionare e avere stabilità caratteriale. E poi dico: ha scelto i blocchi Napoli, Lazio, Inter, squadre che giocano bene. Mi piace questa scelta".