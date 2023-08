Impallomeni: “Garcia e Spalletti sono simili, ma ho un solo dubbio”

Ospite di “Calciomercato e Ritiri” su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha 'fatto le carte' al prossimo campionato

Ospite di “Calciomercato e Ritiri” su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha 'fatto le carte' al prossimo campionato: “Penso che Garcia e Spalletti siano simili, per cui il francese a Napoli conserverà il lavoro del suo predecessore mettendoci pian piano del suo. L'unico dubbio potrebbe essere legato alla tenuta fisica, che l'anno scorso per gli azzurri è stata fondamentale e non so se si confermerà anche in questa stagione, Spalletti ha saputo gestire la rosa e ridurre gli infortuni, Garcia dovrà essere bravo a fare lo stesso. Il Napoli parte avvantaggiato ma il Milan mi piace, Inter e Roma devono invece ancora trovare un attaccante. La Juventus? Allegri sa di giocarsi tutto e credo che Lukaku sia una sua mossa, una sorta di all-in in una partita che il tecnico vuole giocarsi a modo suo.

Su Vlahovic pesa l'incognita della pubalgia, non è pesante come quella che grava su Pogba, ma comunque si sente. Io non lo cederei ma è la mossa di Allegri, che punterà a vincere lo Scudetto e poi toglierà il disturbo. Siamo tutti pronti a toglierci il cappello davanti a lui se riuscirà anche a dare alla Juve un gioco che non sia quello estremamente noioso mostrato l'anno scorso”.