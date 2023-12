Impallomeni: “Il Napoli deve sistemare un aspetto contro un Barcellona in crisi”

A parlare a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.



Un commento sui sorteggi Champions:

"Occhio che c'è tempo per le sfide e anche il mercato. Sono tre squadre toste. Il Napoli deve sistemare la difesa contro un Barcellona in crisi, l'Atletico non è così facile come sembra. Lazio-Bayern c'è un dislivello enorme ma il calcio è strano".