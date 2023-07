Impallomeni lancia l’Inter: “E’ superiore al Napoli nonostante l'ultimo Scudetto”

Ospite di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.



TuttoNapoli.net

Ospite di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Inter, Inzaghi punta lo Scudetto:

"Marotta ha confermato che sanno bene cosa fare, se resta Lukaku l'Inter è condannata a vincere. E' una dolce condanna per Inzaghi ma per scaramanzia non si dice favorito. Lo vedo superiore anche al Napoli, nonostante l'ultimo Scudetto".