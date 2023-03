Impallomeni: "Lazio un po' penalizzata col Napoli dato che ha giocato lunedì"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà

Lazio e Roma il prossimo turno contro Napoli e Juventus: chi vede peggio?

"La Lazio difficilmente avrà la coppia di centrali titolare. Venerdì poi un po' penalizzante per la Lazio, visto che ha giocato lunedì. Mourinho recupererà Smalling, che è tanta roba. Roma-Juve sarà una partita molto aperta, ma la Juve è tornata forte, la vedo bene di testa e fisicamente. La Roma se ritrova intensità può fare una bella partita. Sarebbe importante mentalmente per restare lì, anche perché in otto giorni ti giochi tanto anche in coppa. Per la Lazio è una sfida quasi proibitiva".