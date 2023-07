Impallomeni: "Luis Enrique prenderebbe volentieri Osimhen al posto di Mbappé”

A TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato dei casi del giorno.



Chi potrebbe partire tra Osimhen, Vlahovic e Immobile?

"Luis Enrique lo prenderebbe volentieri Osimhen al posto di Mbappé. Ma in questo momento credo che possa più partire Vlahovic. Bisogna però vedere le sue condizioni. Ha avuto una pubalgia che non si sa se sia cronica. Allegri ha detto che non si sa quando lo avrà, quindi siamo come lo scorso anno".

Il Napoli ancora davanti a tutti?

"Aspetterei ancora. Anche la seconda parte di agosto sarà scoppiettante sul mercato. Il Milan ha venduto Tonali e ha valutato giocatori funzionali al gioco di Pioli. Dopo Maldini e Massara, i tifosi ora stanno rivalutando la società, credo. Attenzione, perché è un Milan che sta facendo tanti acquisti, con profili giusti e ben mirati. Col Real ho visto un Milan frizzante. Forse serviva questo reset per ripartire".