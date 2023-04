Impallomeni: "Mi aspetto una 'spallettata', vi spiego cosa intendo..."

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, le partite delle italiane nelle coppe

In Champions può arrivare in fondo? "Dipende se incontra Pioli o Spalletti. Non lo so dire adesso. In Champions cambia tutto. L'Inter dovrà sudarsi ancora la qualificazione".

Come fa l'Inter a stare così lontano dal Napoli?

"E' un discorso di concentrazione, altrimenti non me lo spiego".

Come vede Milan-Napoli?

"Partita molto aperta. Nel doppio confronto leggermente favorito il Napoli, che ha sempre reagito dopo i pochi scivoloni in stagione. Mi aspetto una spallettata, nel senso di gestire le risorse che ha. Non può reggere certi ritmi fino alla fine. Mi aspetto un Napoli calcolatore per poi al Maradona fare un certo tipo di partita. Se davvero credono alla doppietta, ci devono arrivare con un altro tipo di strategia".