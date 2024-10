Podcast Impallomeni: "Napoli, 6 punti con Empoli e Lecce altrimenti rischi e inizia un altro campionato"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Milan, si aspetta qualche sorpresa da Fonseca?

"Non vedo una compattezza o unità d'intenti, vedo un allenatore abbastanza teso, sotto tensione. Ci sono stati episodi contraddittori che hanno lasciato a desiderare. Serve una scelta netta della società, non può essere in bilico a oltranza. O lo esonero o vai avanti così".

Il Napoli può tentare un primo allungo?

"Empoli e poi Lecce 6 punti, altrimenti rischia. Deve allungare, mantenere questa voglia, fame, ambizione. Se toppa queste due partite sarà un altro campionato".