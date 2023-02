Impallomeni: "Napoli e Milan hanno insegnato una cosa importante"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato di Roma a Maracanà, trasmissione di TMW Radio

Non vedo spaccature tra Mou e Roma, il portoghese fa solo gli interessi della Roma. Se un prende Mourinho sa chi prende. Noi non sappiamo le basi dell'accordo, non sappiamo cosa pensano i Friedkin. E magari hanno già parlato tra loro.

Mourinho quando dice che si deve parlare prima di giugno non significa che va via ma sapere dalla proprietà cosa si farà. Se ci sono dei compromessi, Mourinho per me potrebbe anche restare, accettare la sfida. Napoli e Milan hanno insegnato come si può vincere, unendo i bilanci ai contenuti tecnici. Per me nella Roma regna l'unione, non c'è nulla di clamoroso".