Impallomeni: "Napoli-Juve si deciderà in mezzo al campo. Partita che non deciderà nulla"

In studio a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha commentato i temi del giorno.

Come vede Napoli-Juventus?

"Uno scontro diretto è sempre meglio non perderlo. Lo scontro si deciderà in mezzo al campo. Il Napoli ha tante scelte, è ben allenata, è una squadra che abbina prestazioni e risultati, le altre di meno. E' un campionato ancora lungo, è una partita che non decide nulla, sono d'accordo con Spalletti".