Podcast Impallomeni: "Supercoppa? Napoli più indietro. Ecco la mia favorita..."

L'ex calciatore ed oggi giornalista Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha espresso la sua opinione sulla Supercoppa che sta per iniziare: "Credo sia forte il Bologna, outsider tra le quattro. Le ultime sfide col Bologna l'Inter ci ha sempre rimesso, ma la vedo in finale e vittoriosa. Dall'altra parte vedo il Napoli indietro per l'emergenza infortuni, quindi i rossoneri sono avanti. In generale mi sembra lo stato di forma dell'Inter migliore. E credo che Lautaro possa essere il protagonista".