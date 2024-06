Impallomeni: "Williams sembrava una Ferrari, Di Lorenzo tra i maggiori indiziati a pagare la serata con la Spagna"

A parlare di Spagna-Italia e non solo a Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.





A parlare di Spagna-Italia e non solo a Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Italia, ko pesante contro la Spagna. Spalletti parla di differenza atletica:

"Pensavo che sarebbe stata difficile ma non così. Surclassati in tutti, qualitativamente, fisicamente. E' un tonfo incredibile, ma ha ragione Spalletti, è un problema fisico. La prestazione è più grave del risultato. Ora però forza e coraggio e andare a riscattare questa partita incolore".

Quali gli errori principali?

"Non ci sono stati errori di Spalletti. Deve toccare le corde giuste ora per far tornare l'autostima. Qual è la vera Italia? Quella vista nel primo tempo con l'Albania o quella che abbiamo vista dopo. Sapevamo di avere dei limiti, ma credo che ora il nodo sia il problema atletico. Per me Spalletti si è spaventato, ha visto una squadra che camminava in campo".

Tra i più criticati Di Lorenzo:

"Williams sembrava una Ferrari ieri. Io ho sempre detto che non mi fidavo della fase difensiva, visto quanto accaduto con l'Albania e avevo ascoltato Spalletti nel post-gara. Aveva fiutato la situazione, che la squadra fosse scoppiata. Il ct spagnolo ha fatto la mossa giusta, ha capito di avere i giocatori adatti per puntare i nostri e li ha fatti sbandare dall'inizio alla fine. Comunque ripeto, li ho visti tutti i nostri con le gambe pesanti e non so a cosa sia dovuto".

Cosa aggiunge?

"Meglio arrivare secondi o terzi? Affronteresti Svizzera o Germania se arrivi secondo, altrimenti se arrivi terzo affronti la prima del Gruppo E ed F, quindi Belgio, Portogallo o Turchia. Spalletti rischia di affogare con un calcio che non ama. Se ora passa la 3-5-2, è qualcosa che non vuole fare. Lui è arrabbiato, deluso, perché non gli riesce quello che pensava".

Cosa si può fare di diverso contro la Croazia?

"Forse El Shaarawy porterebbe a cambiare assetto. Per me Chiesa, Di Lorenzo, Dimarco e Jorginho sono i maggiori indiziati a pagare la serata con la Spagna".