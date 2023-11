Imparato: "Avrei già mandato via Garcia, ma chi viene? Dobbiamo salvare il salvabile"

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Garcia? Io non lo manderei via domani, l’avrei mandato ieri… ma chi viene?! Chi c’è in giro disponibile e chi sarebbe disposto a sobbarcarsi tutta questa situazione? Non è fantacalcio! Qua dobbiamo salvare il salvabile, bisogna tirare la catena e poi buttare tutto”.