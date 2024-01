Imparato: “Chi dice che Garcia era meglio di Mazzarri deve farsi vedere da uno psicologo!”

Il giornalista Gaetano Imparato, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Fuorigioco’

Il giornalista Gaetano Imparato, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Fuorigioco’: “Chi dice che Garcia era meglio di Mazzarri si deve far vedere da uno psicologo, ma il migliore in assoluto. Non scherziamo proprio! Noi dovremmo fare una cernita tra i colleghi e quelli che cazzeggiano e che non hanno mai nulla da perdere”.