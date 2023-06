Imparato: "Garcia non è un ripiego, ha tenuta standard ed è competitivo"

"Rinnovo di Simeone? Non mi dispiacerebbe puntare su qualcuno più giovane e bravo e monetizzare".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Gaetano Imparato, giornalista: "Garcia ripiego? Non lo credo proprio. La classifica dei valori di De Laurentiis la sa lui, secondo me prima c’erano Luis Enrique e Italiano, ma Luis Enrique ha qualche problematica nel post Nazionale, caratterialmente e tecnicamente è un po’ esacerbato. Uno come Garcia riesce a risolvere i problemi sa parlare allo spogliatoio, è tranquillo, ha giocato e fatto l’allenatore, non è affatto un ripiego, ma soprattutto non è Oronzo Canà.

Le squadre di Garcia non hanno picchi enormi e altri di down, ha una tenuta standard che permette di essere competitivo, una cosa particolarmente importante. Rinnovo di Simeone? Non mi dispiacerebbe puntare su qualcuno più giovane e bravo e monetizzare".