Imparato: "I giocatori sono in buona fede, il problema del Napoli è fisico"

"Nella scelta del nuovo allenatore non doveva dire di averne contattati 40".

Il giornalista Gaetano Imparato, a 'Club Napoli' su Teleclub Italia ha analizzato il momento delicato degli azzurri in vista di Verona: "La mediana non è al completo , abbiamo un Mario Rui da rilanciare, all'inizio vedremo Simeone punta centrale, Politano a destra come equilibratore tattico e Kvara a sinistra. In mezzo mi piacerebbe Cajuste. Il problema è la fase difensiva , con una preparazione atletica errata la squadra non riesce a fare un possesso palla che permetteva di andare in rete, di attaccare sempre o di rubare palla. La mediana soffre molto a differenza dello scorso anno. Per questo sta giocando più Oliveira che Rui. Temo il pressing del Verona, perché la squadra è sulle gambe. Il momento è difficile, la mia esperienza anche nei campionati di serie D mi dice che potrebbero fare 4 prestazioni buone e si vendica la sconfitta col Milan dello scorso anno. La stessa cosa è successa sia a Pioli che ad Inzaghi, già con la valigia pronta. Poi il nerazzurro è andato in finale di Champions League ed è cambiato tutto. Quest' anno sta lottando per il titolo.

Il problema vero del Napoli è fisico, riguarda Il preparatore atletico che finora ha fatto diversi danni ,se riesce a raddrizzare la barca si può ripartire. Non basta il presidente che sta lì insieme a loro. I giocatori, tranne qualcuno che gioca contro voglia , sono in buona fede. Tra essi metto Kvara, che deve tornare ad essere dominante e meno egoista evitando leziosismi. Perde troppe palloni. I malumori visti nella squadra lo scorso anno anche c'erano ma li ovviavano figure importanti che fungevano da collante, ad esempio Giuntoli. Oggi è diverso, il presidente che è stato bravissimo ha commesso degli errori. Non ha supportato l'allenatore con una figura di filtro, capace di gestire ed ammortizzare gli umori del gruppo. Aprire un ciclo è bellissimo ma ci vogliono delle scelte chiare. Nella scelta del nuovo allenatore non doveva dire di averne contattati 40. Anche la questione rinnovi, non ancora fatti, non aiuta a creare un clima sereno. I gesti hanno una valenza importante ".