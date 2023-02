Imparato: "Il Napoli può aprire un ciclo anche in Europa, i bilanci sani saranno sempre più importanti"

"L’Uefa potrebbe stringere la cinghia ulteriormente e questo favorirebbe le società, come il Napoli, che vanno avanti con progetti e idee, tenendo i bilanci sani".

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione 'La Domenica Azzurra': "La trasferta con il Sassuolo è sicuramente temibile, perché al di là dei tre punti d’ora in avanti tutti avranno un motivo in più per battere il Napoli, per fermare la capolista. La distanza che gli azzurri in questo momento hanno sugli avversari è importante, non solo perché mancano molte giornate, ma anche perché ci saranno tanti scontri diretti in cui gli azzurri in teoria possono perdere punti. Per questo la vittoria sulla Cremonese è stata importante, ma anche nelle prossime gare con Sassuolo ed Empoli il Napoli deve fare assolutamente bottino pieno.