Imparato: “La scelta Garcia non era illogica, ma ha fatto un errore eclatante”

Gaetano Imparato, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Al Napoli serve un rinforzo a gennaio? Sicuramente sì, serve qualcosa a centrocampo nella categoria interditori specie con l’arrivo di Mazzarri. Dobbiamo ricordare che il Napoli non è una squadra allo sbaraglio, ma una squadra che va solo riequilibrata soprattutto nella fase difensiva e deve aggiustare il suo modo di attaccare. Siccome è difficile ripetere la fase difensiva di Spalletti, che era tutto possesso palla e pressing immediato, c’è bisogno anche di saper fare minor possesso ma gente capace di sfilare il pallone dai piedi dell’avversario. Gente all’Anguissa, Cajuste e Lobokta, valutando che il camerunense a gennaio andrà in Coppa d’Africa.

ADL avrebbe dovuto prendere Mazzarri già a giugno? Assolutamente no, va detto però che quel casting enorme di 40 nomi ha depistato anche un po’ tutti, sembrava un presidente allo sbaraglio. Col senno di poi la scelta di Garcia non era assolutamente illogica, quello che poi si è dimostrato illogico è stato il vuoto pneumatico offerto da Garcia. Ha fatto l’errore che alcune cose che doveva cambiare le ha sbagliate, come la preparazione atletica visto che non c’era un mese di sosta come l’anno scorso. Ha sbagliato in modo eclatante il dosaggio del lavoro e successivamente non ha tenuto conto la metodologia precedente degli altri che l’avevano anticipato. Doveva fare una miscela importante ed invece spesso si è trovato una squadra sulle gambe”.