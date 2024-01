Imparato: "Novità tattiche di Mazzarri a Riyadh, ha dimostrato di non essere bollito"

“Il Napoli stava facendo un miracolo contro l’Inter alla luce dei giocatori che aveva in campo".

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Il Napoli stava facendo un miracolo contro l’Inter alla luce dei giocatori che aveva in campo. Dall’Arabia ci portiamo un Napoli che corre per 90’, novità tattiche di Mazzarri che ha dimostrato di non essere bollito.

Rapuano? Vorrei sapere chi lo raccomanda e lo porta ad arbitrare una finale di Supercoppa, non ha mai arbitrato un big match in Serie A”.