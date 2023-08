Imparato: "Situazione nebulosa, giusto che Garcia e i tifosi siano arrabbiati"

A parlare della situazione in casa Napoli a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato il giornalista Gaetano Imparato.



TuttoNapoli.net

A parlare della situazione in casa Napoli a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato il giornalista Gaetano Imparato.

Arriva Natan. Ma si parla sempre di Osimhen: "La questione Osimhen? C'è grande fibrillazione e c'è da attendere. Lo ha detto anche Garcia dopo l'ultima amichevole. Natan invece è tutto da vedere, nasce con le stimmate del predestinato, poi ha avuto qualche problema fisico e non ha continuato al Flamengo la sua carriera. Ha caratteristiche particolari ma servirà tempo per inserirlo. E' già in forma, perché viene da un campionato già in corso, credo che sarà osservato speciale nelle prossime amichevoli ma potrà rubare quasi subito il posto a Juan Jesus. In generale la situazione è nebulosa. Garcia ha ribadito che gli infortuni muscolari sono solo due, poi ci sono altri tipi di infortuni, come quelli da calciomercato, facendo capire che Osimhen e Zielinski sono fuori per precauzione visto che ci sono trattative. Ma questo vuol dire che la situazione è abbastanza in avanti, con trattative in stato avanzato. La rosa ha bisogno di innesti qualitativi e quantitativi, soprattutto in mediana, che tardano ancora. Questa situazione fa sì che sia Garcia che i tifosi siano un po' nervosi".

Farebbe lo scambio Zielinski-Koopmeiners? "Certo, è una valida alternativa se va via Zielinski. Bisogna capire cosa aveva in mente Garcia e il problema quantitativo in mezzo al campo. In mediana si potrebbe iniziare con Lobotka vero titolare e poi c'è sempre la questione Raspadori su dove giocherà. Ci sono diverse cose dove non c'è certezza e quindi lascia qualche dubbio".