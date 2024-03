Imparato: "Strafelice per la favola Calzona. Meriti anche a Sinatti"

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “La condizione atletica del Napoli è migliorata anche grazie a Sinatti. Calzona ha portato diversi concetti di gioco e tanta serenità. Poi mi è piaciuto tanto quando in sala stampa ha analizzato benissimo la prestazione contro la Juve dicendo che il Napoli deve ancora migliorare sia in fase difensiva che offensiva. Sono contentissimo per il Napoli ma strafelice per la favola che sta vivendo Calzona che spero duri a lungo”.