Imperatore: "Il Napoli non sarà punito per l'affare Osimhen. Vi spiego perché..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Vincenzo Imperatore, consulente finanziario: "Sinner è uno dei motivi per cui si è orgogliosi di essere italiani. Oggi, però, voglio spiegare perché l’eventuale plusvalenza a specchio del Napoli non sarà mai punita. Iniziamo dalla definizione di plusvalenza a specchio: quel ricavo che si realizza senza movimento di denaro tra due società che si scambiano dei calciatori.

La mancanza di movimentazione di denaro, in linea di principio, è legale. Perché la Juventus è stata sanzionata? Essendo quotata in borsa, nella redazione di bilancio, deve obbligatoriamente seguire i principi contabili internazionali. Questi principi stabiliscono che gli scambi tra giocatori non devono essere considerati due operazioni indipendenti, ma trattati come permute. Le regole del FFP cominciano a non essere più una pagliacciata e i risultati sempre più evidenti. De Laurentiis? Il riconoscimento delle qualità, dei meriti di De Laurentiis è molto più evidente fuori dalle mura di Napoli che all’interno".