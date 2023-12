Imperatore: "Il vero colpevole è Spalletti, ho le prove che ha ingannato ADL e pure Manfredi"

Con un post sui suoi canali social, l'editorialista del Fatto Quotidiano Vincenzo Imperatore ha parlato anche delle scuse di Aurelio De Laurentiis

Con un post sui suoi canali social, il giornalista ed editorialista del Fatto Quotidiano Vincenzo Imperatore ha parlato anche delle scuse di Aurelio De Laurentiis, dopo la gara col Monza, per gli errori commessi:

"Io so e ho le prove Il vero colpevole di questa situazione è Spalletti che ha tradito una volpe come De Laurentiis. Se voleva andare via e continuare ad amare questa città (il suo amore è retorico e ha ingannato anche quella nullità del sindaco Manfredi), doveva dirlo almeno due mesi prima (e non il 1* giugno) per consentire alla società di costruire un futuro degno di una squadra campione d’Italia. Io so e ho le prove delle psicopatie di Spalletti.

Quel tatuaggio a me non fa nessun effetto, ha lo stesso valore emotivo della scritta MVM (Mamma Vita Mia) di Peppe ‘a quaglia. Io so e ho le prove che gli tiferò contro sempre e non li considero un mio concittadino perché è stato scorretto con i tifosi e con la città, ditelo al sindaco del nulla! Questa è la mia opinione che può essere contraddetta con argomentazioni intelligenti; prego gli stupidi e quelli che non sanno leggere di astenersi. Buon anno".