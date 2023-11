Improta: "A Salerno è decisiva, il Napoli resetti tutto e riparta da zero"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: "Il calciatore non è un robot, un calo fisico e mentale ci può stare. La stagione del Napoli va letta anche in tal senso, con alti e bassi che potrebbero starci. Qui però c'è un'altra situazione che si è creata sotto al gestione di Garcia. Dopo quanto visto finora, sarebbe il caso di resettare tutto e ripartire da capo. Un po' come fatto nel secondo tempo col Milan. Il Napoli è tornato prepotentemente alla ribalta e vanno elogiate le mosse di Garcia durante l'intervallo. Al di là dell'essere umano e del bel gioco, bisogna ripartire dai segnali positivi arrivati domenica.

Ora il Napoli ha un calendario agevole sino alla sosta, sulla carta dovrebbero arrivare tre vittorie. Utilizziamo il condizionale: Salernitana-Napoli può determinare la stagione degli azzurri. Si giocherà in un campo difficile contro una squadra super motivata dalle difficoltà. Se il Napoli vince il derby, pian piano torneremo ad ammirare una squadra capace di difendere lo Scudetto sino alla fine. Bisogna dare continuità ai risultati e al bel gioco. Il Napoli sarà protagonista anche quest'anno, ne sono convinto: l'Inter ha un organico superiore ma non è una squadra infallibile. Se gli azzurri tornano a giocare da squadra come visto con Spalletti, hanno tutto per giocarsela con chiunque fino alla fine. Nonostante lo svantaggio in classifica".