Improta applaude ADL: “Ennesimo capolavoro, Mazzarri è l'uomo giusto al momento giusto”

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La scelta Mazzarri può risultare positiva. E’ tornato dimostrando tutto l’amore verso la città, la squadra e anche la società visto che non ha fatto questioni né di contratti e né di durata. Io penso che De Laurentiis ha scelto la persona giusta al momento giusto per un motivo molto semplice: il momento negativo che c’è stato sta man mano passando e sotto la guida Mazzarri ci saranno quegli stimoli che solo uno come lui può dare.

Penso che per l’ennesima volta De Laurentiis stia facendo un capolavoro. Ci voleva un motivatore, non tanto un allenatore ferreo dal punto di vista tattico tipo Tudor o Conte”.