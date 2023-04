Improta bacchetta Kvara: "Come a inizio stagione, ora si sta intestardendo nel dribbling"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: "Alcuni napoletani hanno pochissima memoria e le critiche al Napoli sono poco accettabile. Non appoggio chi colpevolizza, anche se bisogna fare analisi di quello che non ha funzionato. L'arbitro ha inciso, così come l'assetto scelto da Pioli. Il Napoli ha commesso ingenuità pesanti sulle ripartenze, andavano stoppate tutte con dei falli tattici. E fa male vedere il Napoli uscire così, visto che l'occasione per poter arrivare in semifinale o finale poteva davvero esserci. Le migliori squadre al mondo non si nascondono dal fare qualche fallo tattico, evidentemente il Napoli non lo è ancora tra queste. Il pragmatismo ti salva. Sono arrabbiato solo per questo: gli azzurri sono caduti 4 volte consecutive sullo stesso errore.

Calo Kvara? Ad inizio stagione Spalletti è intervenuto molto sulla sua crescita. Lui è un ragazzo intelligente, ha commesso solo un errore dal dischetto e ci può stare. Negli ultimi tempi si è intestardito come all'inizio, nel provare troppo il dribbling e nel non scaricare palla nel momento giusto. Non venitemi a dire che Calabria lo ha annullato, è un normale calciatore che ha compreso il lato debole di Kvara. Non è certo il miglior difensore al mondo, ma è riuscito a contrastare il georgiano senza problemi".