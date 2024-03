Improta: “Che rammarico col Barcellona, non ci sto a perdere con una squadra di ragazzini!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Dopo aver visto la gara di Barcellona, c’è tanto rammarico. Abbiamo perso contro una squadra di giovanissimi, che per quanto talentuosi restano tali. Il Napoli avrebbe dovuto farsi sentire anche con le maniere forti, non ci sto a perdere contro dei ragazzini. Poi l’occasione di Lindstrom è stata davvero un peccato, ma è andato male fisicamente sul pallone. Ha sbagliato la postura, avrebbe dovuto incocciare la palla e non strisciarla.

Qualcosina di buono, comunque, è venuto fuori, ma l’amaro in bocca e caratterialmente la squadra è stata assente. Calzona deve lavorare molto sulla mente dei suoi ragazzi, va eliminata presto questa brutta parentesi. Contro l’Inter affronteremo la prima della classe e dobbiamo sperare che questo porti qualche stimolo. La gara col Barcellona è stata una mazzata non indifferente, anche per Calzona che sperava in una riconferma il prossimo anno. Dispiace, perché penso che sia un ottimo allenatore e meriterebbe una chance da primo responsabile. Sta facendo un grande lavoro tra Slovacchia e Napoli, ha rimesso in sesto una squadra che ha ancora tante amnesie inspiegabili. Non credo che il Napoli vada rifondato il prossimo anno, ma deve ripartire a giugno con le idee chiare tra guida tecnica e DS”.