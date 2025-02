Improta: "Conte con l'Udinese ha mandato un messaggio coi cambi"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ha massicciamente fatto cambi nel secondo tempo con l’Udinese, ma ha fatto capire che ha gente in panchina dalla quale si aspetta risposte. Conte ha lavorato sicuramente sulla testa di tutti per reagire a quest’emergenza.

Si sa che durante un’annata calcistica si possano avere infortuni o squalifiche, ma sono dell’avviso che l’organico che ha il Napoli è ottimo, tutto sta nel dare fiducia un po’ a tutti. Ora si va a Roma senza Neres, la soluzione è semplice. Va schierato Ngonge al posto di Neres e se Buongiorno sta bene sposterei Juan Jesus come terzino bloccato. Lazio e Como son due squadre ben organizzate e potrebbero creare problemi, mi aspetto dal Napoli che faccia dai 4 ai 6 punti per poi andare a sfidare l’Inter”.