Improta contro Micheli: "Mercato impostato male. Perché Lindstrom al posto di Lozano?"

Gianni Improta, ex calciatore azzurro, ha parlato a Canale 21 nel corso di Campania Sport, esprimendosi sulla situazione del mercato invernale del Napoli: "Per quanto riguarda il mercato, penso che difensore e centrocampista abbiano la stessa priorità. Ma non solo: secondo me il Napoli ha grande bisogno di un esterno. Il Napoli ha preso Lindstrom pensando fosse un esterno, quando in realtà non lo è. Quindi mi chiedo: con quale criterio è stata impostata la campagna trasferimenti quest'estate? Perché Micheli ha preso Lindstrom per rimpiazzare Lozano?".