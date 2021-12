Improta critica Spalletti: “Mertens e Insigne non vanno sostituiti anche a costo di farli crepare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex calciatore del Napoli: “L’Europa League è un fastidio per il Napoli? Non parlerei di fastidio, ma sicuramente è un ostacolo, considerando i tanti infortuni. A inizio stagione, dopo il filotto di vittorie, mi auguravo che il Napoli uscisse dall’Europa League per concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Ora, considerando che non siamo più primi e che ci sono quattro contendenti per la vittoria dello scudetto, sarebbe sicuramente meglio se riuscissimo a passare il turno. L’obiettivo degli azzurri deve essere vincere un trofeo, che sia il campionato, l’Europa League o la Coppa Italia. La Conference League, invece, non mi interessa, meglio essere eliminati del tutto dalle competizioni europee piuttosto che finire in questa coppa.

Spalletti sta commettendo degli errori? A mio avviso, sia con il Sassuolo sia con l’Atalanta ha sbagliato a togliere così presto Mertens per preservarlo. Bisogna prima vincere le partite e poi pensare a sostituire i calciatori migliori. Mertens e Insigne, nel Napoli attuale, sono insostituibili, anche a costo di farli ‘crepare’ in campo”.