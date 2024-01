Improta difende Mazzarri: "Ho poco da criticargli. Il Napoli ha un altro problema..."

Gianni Improta, ex calciatore azzurro, ha parlato a Canale 21 nel corso di Campania Sport

Gianni Improta, ex calciatore azzurro, ha parlato a Canale 21 nel corso di Campania Sport: "Squadra disastrata non solo mentalmente, ma soprattutto fisicamente. Certo, i risultati possono aiutare, ma se non stai bene fisicamente non ti riesce niente. Fortunatamente abbiamo evitato il pareggio contro la Salernitana, che sarebbe stato una batosta psicologica".

"Sul possesso palla sono d'accordo con Mazzarri: è difendersi senza dare la possibilità all'avversario di offendere. Io ho poco da criticare all'allenatore per la sfida contro la Salernitana. Ricordiamo il fatto che in conferenza, ha detto che la sconfitta di Torino è stata colpa del lavoro fisico non brillante, e le scorie si sono viste nel derby. La lentezza della manovra dipende da queste cose. Non mi sembra che Mazzarri voglia scimmiottare Spallettii. Semplicemente ha bisogno che la squadra si riprenda fisicamente in modo che si migliori anche tatticamente".