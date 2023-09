Improta: “Garcia non deve cambiare nulla, se continua così non avrà vita lunga a Napoli”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Non mi convince il nuovo modo di giocare che vuole imporre Garcia. Ho sempre detto che è un allenatore bravo e intelligente, ma se vuole incaponirsi a fare quello che gli dice la testa ai danni di Lobotka sbaglia di grosso perchè il calciatore deve giocare per le caratteristiche più confacenti a lui. Spalletti gli ha trovato un ruolo che lo ha portato ai vertici del calcio mondiale e Garcia lo sta sminuendo.

Per me Garcia sbaglia tutto se vuole cambiare il modo di giocare a Lobotka. Se continua a farlo non penso che Garcia abbia vita lunga, sta togliendo tutto quello che di bello hanno fatto questi ragazzi sotto la guida di Spalletti. Garcia non deve cambiare nulla”.