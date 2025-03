Improta: “Il Napoli ha interrato l’Inter! Conte sopra Inzaghi e Gasp, sua tattica fuori dal comune"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Il Napoli ha interrato l’Inter! La risposta della squadra è stata soddisfacente, per reazione e per capacità di schiacciare e dominare una squadra fortissima come quella nerazzurra. Se i ragazzi di Conte giocano così fino alla fine della stagione, non ce ne sarà per nessuno.

Lukaku? Contro l’Inter ho visto una delle sue migliori prestazioni da quando è a Napoli. Gli manca solo il ritorno al gol, perché poi utilissimo alla manovra. Sarà fondamentale per il rush finale del Napoli. Faccio i complimenti anche a Raspadori, perché è un talento sempre duttile. I suoi gol non sono coincisi con le vittorie, ma è sempre pronto e non facile esserlo quando l’allenatore non ti chiama in causa da tanto. Sarà l’uomo in più in questi ultimi periodi di campionato.

Le parole di Conte sullo Scudetto? Finalmente ha confessato (ride ndr). È bello sentirgli dire certe cose dopo tante polemiche inutili. Il Napoli combatte e gioca per lui, Conte sa che può fare affidamento su tutti nel proprio gruppo. Ha lavorato molto sulla testa, come abbiamo visto contro l’Inter. Conte un gradino sopra rispetto a Inzaghi e Gasperini? I fatti dicono di sì, poi vedremo alla fine il responso definitivo. La predisposizione tattica di Conte è fuori dal comune oggi, ha un’applicazione totale e riesce a far male a qualsiasi avversario. Il Napoli ha messo sotto le migliori squadre del campionato e lo ha fatto dopo un’annata disastrosa, non era facile. Questa squadra è camaleontica e il gol di Billing è arrivato proprio al cambio modulo”.