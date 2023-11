Improta: “Mazzarri ha liberato la mente dei suoi ragazzi, sono arciconvinto di una cosa”

"Non mi spaventavano le gare che Mazzarri doveva affrontare, appunto a Bergamo si è vista la prima riprova".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto l’ex azzurro Gianni Improta: “Scudetto ancora possibile per il Napoli? Per natura sono sempre ottimista, a maggior ragione lo sono per il Napoli dopo l’avvento di Mazzarri. Ho subito detto quando è arrivato che De Laurentiis farà un altro capolavoro. Con l’Atalanta ho visto quello che pensavo, Mazzarri ha incominciato a liberare mentalmente i suoi giocatori. Noi temevamo anche difficoltà sotto la tenuta fisica e a Bergamo questo handicap non c’è stato. Molti addetti ai lavori dicevano che sotto la guida di Garcia un problema del Napoli era quello fisico, invece se sei libero nella mente anche se non hai fatto chissà che cosa a livello atletico la testa ti fa andare lo stesso. E così è stato, ho visto la libertà mentale che prima non c’era. I ragazzi erano bloccati e attanagliati, quindi l’arrivo di Mazzarri è determinato questo. Dicendo questo dico che il Napoli può dire la sua fino in fondo.

Non mi spaventavano le gare che Mazzarri doveva affrontare, appunto a Bergamo si è vista la prima riprova. Più gare importanti ci sono, come quella di Madrid, con Inter e Juve, più motivazioni ci saranno. Se il Napoli ritorna a fare un po’ quello che ha sempre fatto l’anno scorso, in qui Mazzarri è stato molto intelligente non muovendo nulla, porterà a casa vittorie. I ragazzi si sono sentiti liberi e hanno ottenuto la prima vittoria che li porterà in cima alla classifica. Ne sono arconvinto, mi assumo ciò che dico”.