Improta: "Meluso mio amico da sempre, gli ho mandato un messaggio. Ecco cosa gli ho detto"

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Meluso è mio amico da sempre, iniziò a fare il direttore sportivo quando io ero a Catanzaro. Ha fatto la gavetta e questo è importante, conosce a menadito il calcio, a partire dalle categorie minori. De Laurentiis ha scelto bene. Gli ho detto 'Conoscendoti so cosa puoi dare al Napoli e cosa puoi dare alla squadra'. E' un po' come se ci fossi io al suo posto".