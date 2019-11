Improta: "Non si può andare in ritiro senza rinnovare i contratti ai leader della squadra"

L'ex calciatore del Napoli, Gianni Improta ha così commentato le ultime vicende di casa Napoli nella trasmissione Campania Sport: "Una squadra di calcio va gestita come farebbe un buon padre di famiglia. De Laurentiis prima offende i calciatori poi aspetta che non facciano le cose fatte per bene per attaccarli. C'è bisogno di un passo indietro di tutti. Il Napoli non può presentarsi in ritiro senza rinnovare il contratto ai giocatori cardini di un progetto come Mertens e Callejon".