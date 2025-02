Improta: "Non sono d'accordo con Conte, una nuova veste tattica mi sembra scelta azzardata"

L'ex azzurro Gianni Improta è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Non sono d’accordo con la decisione di Conte e di cambiare modulo: con il 4-3-3 il Napoli si è reso protagonista di questo fantastico campionato, riuscendo a portarsi al primo posto della classifica per numerose giornate. Rimettersi in gioco con una nuova veste tattica potrebbe andare ad alterare le caratteristiche del calcio del Napoli.

Insomma non rischierei questa soluzione. Se è vero che il tandem Raspadori-Lukaku potrebbe funzionare bene e non è una soluzione da scartare a priori, è anche vero che il gruppo si è consolidato con quel modo di giocare e cambiare mi sembra una scelta azzardata. Certo è che Conte sta sempre con gli azzurri e conosce bene le qualità e le caratteristiche di ciascuno di loro, vedendoli ogni giorno in campo”.