Improta pessimista: "Questa stagione si sta avviando verso una cattiva stella"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Improta, dirigente ed ex azzurro: "Folorunsho e Zanoli? Non penso che siano arruolabili ancora. Anche per Gaetano è lo stesso, lo vede sempre giocare in un ruolo che non è confacente alle sue qualità. Lui è un trequartista e può fare bene il sottopunta. Penso che il Napoli debba assolutamente ricorrere al mercato per via dell'infortunio occorso a Demme, non può presentarsi ai nastri di partenza con i centrocampisti contati. Si potrebbe anche pensare a un cambio di modulo, come un 3-5-1-1. Il Napoli deve fare uno sforzo e prendere un altro centrocampista.

Folorunsho ed Elmas? Folorunsho lo conoscevo ma non mi sembra pronto per il Napoli, altrimenti dobbiamo parlare di altro e non di quarto posto. Mi spiace dirlo ma vedo che questa stagione si sta avviando verso una cattiva stella: tra infortuni, contratti da rinnovare e altro mi sembra una stagione tanto strana. Però nel calcio ci sono dei momenti in cui la dirigenza e l'allenatore si devono sedere a un tavolo e vedere realmente cosa possono fare per non trovarsi spiazzati quando si riparte. Certamente l'avranno fatto, certamente lo faranno e lo stanno facendo. Però poi si legge a destra e a manca di notizie frastagliate e inutili che non portano niente di concreto alla causa. Spalletti si deve imporre, ha lanciato qualche segnale sulla rosa, ora la palla passa alla società".