Improta si sbilancia: “Credo che ADL abbia già scelto Farioli per il prossimo anno”

L’ex azzurro Gianni Improta è intervenuto nel corso di Extra time Zona Napoli su Prima Tivvù: “Mercato? Ora i calciatori non guarderanno la classifica del Napoli e la società dovrà essere celere nell’andare a chiudere almeno quelli che hanno già sul taccuino. Questo sarà un mercato molto delicato per il Napoli: lo faranno in funzione dell’attuale allenatore o del futuro allenatore? Questo è un dilemma. Io mi voglio sbilanciare, penso che De Laurentiis abbia già individuato Farioli come allenatore del prossimo anno”