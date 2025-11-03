In Napoli-Como rigore che nessuno ha visto? Marelli: "Polemiche eccessive! Non aveva battuto..."

vedi letture

Luca Marelli, ex arbitro e commentatore arbitrale per Dazn, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Manca un rigore in Napoli-Como? Ho visto le immagini che stanno circolando su quel rinvio tra Butez e Diego Carlos. Mi pare abbastanza chiaro, anche dal comportamento precedente dei giocatori del Como, che il primo passaggio dovesse essere quello del difensore al portiere. Gli arbitri devono essere in grado di leggere la partita, di valutare bene ciò che stanno vedendo. Trovo eccessivo che si discuta di questo. Noto un mal vezzo, molto molto pericoloso, dell'andare a vedere ogni piccola cosa. Bisogna capire anche qual è la dinamica del gioco, di quel momento. Magari dovevano essere più cauti i giocatori del Como, ma un calcio di rigore è un calcio di rigore. Dinamiche di questo genere le lascerei perdere.

Rosso mancato a Bisseck? Gli arbitri in campo devono prendere la decisione giusta. Doveri ha avuto il dubbio, si vede che cambia mano al taschino. Ma poi deve scegliere la sanzione giusta, non la più pesante per poi farsi correggere dal VAR. Di pancia può sembrare rosso, ma l'arbitro ha dei parametri molto diversi, deve valutare a livello regolamentare e non deve decidere di pancia. L'episodio è abbastanza semplice come lettura: il fallo da ultimo uomo non esiste più dal 2014 ed è stato eliminato proprio per evitare queste fattispecie, ossia di un giocatore che non avrebbe mai avuto la possibilità di andare in porta. Se vedete l'azione in dinamica, si vede che il pallone scorre velocemente verso destra, verso la linea laterale, per cui non c'è DOGSO".