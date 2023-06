Incocciati: "Il Napoli meritava di arrivare in finale di Champions League"

Giuseppe Incocciati, ex attaccante e allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Giuseppe Incocciati, ex attaccante e allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è un punto di riferimento del Napoli, che è diventato un top club anche in campo internazionale e l'abbiamo visto quest'anno in Champions League, competizione in cui meritava di arrivare fino in fondo. Ora bisogna capire se le intenzioni della società sono quelle di vincere proprio la coppa europea, in tal caso tenere Osimhen è fondamentale".