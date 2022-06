Incocciati su Deulofeu: “Giocatore di altissimo valore tecnico, capisco il malumore di Politano”

"E’ capace di saltare l’uomo facilmente, è rapido ed altruista".

L'ex azzurro Beppe Incocciati è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Uno dei compiti degli allenatori è capire come mai di un calo così accentuato, Zielinski ha avuto un calo repentino, c’è da farsi qualche domanda. Non credo sia un discorso tattico, il polacco ha dimostrato anche negli anni di saper giocare in più ruoli.

Deulofeu? Lo ritengo un grande giocatore d’attacco. Dopo la prima esperienza in Italia al Milan, si è adattato perfettamente nel nostro calcio facendo benissimo a Udine. E’ capace di saltare l’uomo facilmente, è rapido ed altruista. Capisco i malumori di Politano, quando arrivano giocatori che possono disturbare la propria posizione ci si lamenta. Non so se arriverà a Napoli, ma per me Deulofeu è un giocatore di altissimo valore tecnico e alzerà in caso di arrivo il livello tecnico della squadra.

Come esaltare le caratteristiche di Osimhen? Dipende dal sistema di gioco, per esempio nel 4-3-3 l’ampiezza deve essere considerata dagli esterni bassi, che hanno la funzione dei cross. Nel 4-2-3-1 invece ci sono i trequartisti che lavorano in altre situazioni e i terzini hanno poca copertura se si sganciano in avanti per crossare. Osimhen ha necessità di rifornimenti aerei, perché conclude di testa molto bene. Vedremo quale sistema vorrà adottare Spalletti il prossimo anno”.