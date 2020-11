Incocciati sullo Scudetto: "Napoli una delle migliori pretendenti, non c'è la Juve irraggiungibile"

Beppe Incocciati, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli da Scudetto? L'ho detto già qualche settimana fa, in questo campionato non c'è la classica squadra degli anni addietro, la Juve che sembrava essere irraggiungibili. Il Napoli è una delle migliori pretendenti, è funzionale che i quattro davanti stiano bene e siano propositivi".